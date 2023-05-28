Гладков сообщил о неизвестном предмете, спущенном на парашюте в селе, граничащим с Украиной

0:55 Your browser does not support the audio element. Общество

В селе Белянка, которое находится на приграничной с Украиной территории, был спущен неизвестный предмет на парашюте. Об этом проинформировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Фото: vk.com/gladkov_vv

Глава региона добавил, что в данный момент специалисты заняты выяснением обстоятельств произошедшего, а место ЧП находится в оцеплении.

"В селе Белянка рядом с частным жилым домом на парашюте спущен неизвестный предмет. Место оцеплено, работает следственная группа",- написал Гладков в своём Telegram-канале.

Ранее Гладков уведомил о результатах обстрела Шебекинского округа Белгородской украинской стороной. По словам главы региона, повреждения получили 70 квартир, 6 частных домов, были повреждены два предприятия, три объекта коммерческого назначения, а также 12 машин.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.