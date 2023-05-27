Патриарх Кирилл запретил в служении священника, воспротивившегося передаче иконы "Святая Троица" РПЦ

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Глава РПЦ патриарх Кирилл снял с занимаемых должностей главу экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерея Леонида Калинина из-за конфликта вокруг иконы "Святая Троица" Андрея Рублёва.

Фото: Телеграм-канал "Осторожно, новости"

Калинин раскритиковал намерение перенести в храм Христа Спасителя икону "Святая Троица".

Искусствоведы опасаются, что лишённый специальных условий хранения живописный шедевр XV может быть утрачен.

Ранее Патриарх Кирилл отстранил от служения священника за слово "мир" в молитве о святой Руси.

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Как правильно понимать икону Андрея Рублёва Троица?