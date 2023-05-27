Глава РПЦ патриарх Кирилл снял с занимаемых должностей главу экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерея Леонида Калинина из-за конфликта вокруг иконы "Святая Троица" Андрея Рублёва.
Калинин раскритиковал намерение перенести в храм Христа Спасителя икону "Святая Троица".
Искусствоведы опасаются, что лишённый специальных условий хранения живописный шедевр XV может быть утрачен.
Ранее Патриарх Кирилл отстранил от служения священника за слово "мир" в молитве о святой Руси.
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