Соловьёв призвал посадить Игоря Стрелкова за дискредитацию ВС РФ

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Владимир Соловьёв считает, что бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков заслуживает тюремного срока не меньше, чем блогеры, которых судят за дискредитацию армии РФ.

Фото: infosmi.net

Соловьёва возмутило то, что в России сажают режиссёров и драматургов, однако не трогают Игоря Стрелкова, который, по мнению телеведущего, говорит много лишнего, дискредитируя тем самым ВС РФ.

"Какой-нибудь блогер получает реальный срок за дискредитацию армии, а какой-то подонок, считающий себя военнослужащим, может нести что угодно", — цитирует слова Соловьёва Telegram-канал "Кровавая барыня".

Телеведущий отметил, что ордер Гаагского суда на арест Стрелкова не должен делать его неприкасаемым.

Ранее Игорь Стрелков предложил казнить Виктора Медведчука через повешение.

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