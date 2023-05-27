Владимир Соловьёв считает, что бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков заслуживает тюремного срока не меньше, чем блогеры, которых судят за дискредитацию армии РФ.
Соловьёва возмутило то, что в России сажают режиссёров и драматургов, однако не трогают Игоря Стрелкова, который, по мнению телеведущего, говорит много лишнего, дискредитируя тем самым ВС РФ.
"Какой-нибудь блогер получает реальный срок за дискредитацию армии, а какой-то подонок, считающий себя военнослужащим, может нести что угодно", — цитирует слова Соловьёва Telegram-канал "Кровавая барыня".
Телеведущий отметил, что ордер Гаагского суда на арест Стрелкова не должен делать его неприкасаемым.
Ранее Игорь Стрелков предложил казнить Виктора Медведчука через повешение.
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