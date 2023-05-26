Жена военнослужащего СВО пригрозила взорвать здание администрации в Кировской области

0:57 Your browser does not support the audio element. Общество

Супруга военного, находящегося в зоне СВО, на приёме у замглавы администрации пообещала взорвать административное здание Кировской области.

Фото: aruna.lk

Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости", 32-летняя женщина, супруг которой служит в зоне проведения спецоперации на Украине, на встрече с замглавой администрации Пимжанского муниципального округа пригрозила, что взорвёт гранату в муниципальном учреждении. Боеприпас, по её словам, супруг привёз из зоны СВО.

Жена военнослужащего жаловалась на отсутствие помощи и трудности, которые она испытывает без мужа в декрете.

После угроз со стороны молодой женщины на место прибыли сотрудников полиции. Жене бойца СВО грозит уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области военнослужащий продал исправный автомат Калашникова охотнику.

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