Супруга военного, находящегося в зоне СВО, на приёме у замглавы администрации пообещала взорвать административное здание Кировской области.
Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости", 32-летняя женщина, супруг которой служит в зоне проведения спецоперации на Украине, на встрече с замглавой администрации Пимжанского муниципального округа пригрозила, что взорвёт гранату в муниципальном учреждении. Боеприпас, по её словам, супруг привёз из зоны СВО.
Жена военнослужащего жаловалась на отсутствие помощи и трудности, которые она испытывает без мужа в декрете.
После угроз со стороны молодой женщины на место прибыли сотрудников полиции. Жене бойца СВО грозит уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области военнослужащий продал исправный автомат Калашникова охотнику.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Боевики ВСУ выкладывают в Сеть видео, на котором делятся впечатлениями после точного удара российских военных по дамбе Карловского водохранилища.