Полные тёзки из Оренбуржья и Подмосковья стали для страховой компании "одним целым"

0:57 Your browser does not support the audio element. Общество

Известная страховая фирма открыла совершенно незнакомым людям один личный кабинет на двоих. Один гражданин России проживает в Оренбургской области, другой в Подмосковье, но персональные данные у них открыты в едином доступе.

Фото: МВД РФ

Так, согласно информации, путаница вышла из-за того, что граждане — полные тёзки.

"Мне сказали, что "помочь ничем не могут", так как это конфиденциальная информация. А то, что мы видим паспортные данные других людей, серию и номер документа, а также к этому кабинету привязаны наши банковские карты — это не конфиденциально?" — цитирует одного из пострадавших 56orb.ru.

В страховую компанию мужчина обратился после того, как в личном кабинете увидел, что у него кроме "Нивы", имеются два Mercedes и один Kia RIO. Кроме прочего, удивило и наличие ипотеки в Московской области.

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