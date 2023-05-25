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Экономист Хрусталёва назвала условия гражданам РФ, при которых могут лишить пенсии

1:03
Общество

Старший вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталёва перечислила основания, из-за которых пенсионеры могут лишиться своих выплат. Она отметила, что взрослые граждане, которые уезжают на ПМЖ за границу, автоматически лишаются права на её получение.

Экономист Хрусталёва назвала условия гражданам РФ, при которых могут лишить пенсии
Фото: Fotodom.ru

Хрусталёва сообщила, что в российском законодательстве имеются несколько оснований для прекращения выплаты пенсии. Одно из них —  если гражданин на протяжении полугода по тем или иным причинам её не получает. Также могут измениться основания, которые давали право на пенсию. Например, переезд в другую страну или предоставленные сведения в орган не соответствуют действительности.

Специалист подчеркнула: пенсия по потере кормильца не выплачивается после достижения совершеннолетия получателя, а пенсия по инвалидности не начисляется в случае отказа получателя проходить медико-социальную экспертизу. Об этом сообщает URA.RU.

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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