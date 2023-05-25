Экономист Хрусталёва назвала условия гражданам РФ, при которых могут лишить пенсии

1:03 Your browser does not support the audio element. Общество

Старший вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталёва перечислила основания, из-за которых пенсионеры могут лишиться своих выплат. Она отметила, что взрослые граждане, которые уезжают на ПМЖ за границу, автоматически лишаются права на её получение.

Фото: Fotodom.ru

Хрусталёва сообщила, что в российском законодательстве имеются несколько оснований для прекращения выплаты пенсии. Одно из них — если гражданин на протяжении полугода по тем или иным причинам её не получает. Также могут измениться основания, которые давали право на пенсию. Например, переезд в другую страну или предоставленные сведения в орган не соответствуют действительности.

Специалист подчеркнула: пенсия по потере кормильца не выплачивается после достижения совершеннолетия получателя, а пенсия по инвалидности не начисляется в случае отказа получателя проходить медико-социальную экспертизу. Об этом сообщает URA.RU.

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