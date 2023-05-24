В администрации Петрозаводска пообещали отремонтировать памятник Марксу и Энгельсу

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В администрации Петрозаводска рассказали, что в 2023 году, действительно, запланирован ремонт памятника Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу. Об этом пишет издание karelinform.ru.

Фото: Pravda.Ru

Ранее сообщалось, что за объект браться никто не хочет. На состояние монумента давно жаловались местные жители и некоторые депутаты.

Как заявили в администрации города, работы запланировано сделать до конца этого года.

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