В администрации Петрозаводска рассказали, что в 2023 году, действительно, запланирован ремонт памятника Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу. Об этом пишет издание karelinform.ru.
Ранее сообщалось, что за объект браться никто не хочет. На состояние монумента давно жаловались местные жители и некоторые депутаты.
Как заявили в администрации города, работы запланировано сделать до конца этого года.
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Новую туристическую политику Анкара намерена внедрить уже в этом году.