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Доктор Зайцев рассказал россиянам о самых рабочих способах пережить жару

1:18
Общество

Тёплая погода хоть и радует россиян, но нагрузка на организм может быть оказана серьёзная, когда за окном стоит жара. Врач Владимир Зайцев рассказал iReactor о самых рабочих способах пережить этот период.

Доктор Зайцев рассказал россиянам о самых рабочих способах пережить жару
Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

Чтобы в помещении было комфортно находиться, оно должно быть кондиционированным. Если систему установить нет возможности, то на помощь придут шторы или вентилятор. Также снизить высокую температуру помогут мокрые простыни.

"Не рекомендуется алкоголизироваться, потому что у человека мало того, что изменяется сознание, ещё и необходимо много сил, чтобы алкоголь переварить и утилизировать", — предостерёг собеседник издания.

Вместо алкоголя полезнее будет употреблять несладкую и негазированную воду, а еда должна быть нежирной.

Что касается физической активности, отличным решением будет посещение бассейна. И, как ни странно, горячий душ поможет перенести жару.

"То есть человек себя пересиливает, стоит под душем максимально горячим, контрастным, скорее: то он направляет на себя душевую лейку, то убирает. И потом он чувствует, как ему комфортно становится, потому что тело горячее, чем окружающий воздух", — заключил Зайцев.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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