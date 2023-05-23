Комитет по охране здоровья Государственной Думы РФ подняли вопрос о дефиците тел для студентов-хирургов. Сообщается, что главным поставщиком тренировочного материала являлись США, но в связи с политической ситуацией сотрудничество прекратилось.
Использовать тела из России затруднительно, потому что по законодательству приступить к его бальзамированию можно только через 14 дней. Врачи подчеркивают, что за этот период в умершем теле происходят необратимые процессы, которые не позволяют в дальнейшем использовать его как тренировочный материал. Об этом сообщает argumenti.ru.
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