У студентов-хирургов закончился тренировочный материал: медикам не хватает трупов

0:40 Your browser does not support the audio element. Общество

Комитет по охране здоровья Государственной Думы РФ подняли вопрос о дефиците тел для студентов-хирургов. Сообщается, что главным поставщиком тренировочного материала являлись США, но в связи с политической ситуацией сотрудничество прекратилось.

Фото: 100med.ru

Использовать тела из России затруднительно, потому что по законодательству приступить к его бальзамированию можно только через 14 дней. Врачи подчеркивают, что за этот период в умершем теле происходят необратимые процессы, которые не позволяют в дальнейшем использовать его как тренировочный материал. Об этом сообщает argumenti.ru.

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