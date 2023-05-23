В Хакасии семья скончавшегося мужчины получила 1,5 млн рублей компенсации

1:09 Your browser does not support the audio element. Общество

В Хакасии семья скончавшегося мужчины потребовала от Министерства здравоохранения республики 2,5 млн рублей компенсации, обвинив врачей в смерти мужчины. Об этом сообщает newkhakasiya. online.

Фото: potokmedia.ru

По версии жены и троих детей умершего, фельдшер скорой помощи Боградской районной больницы поставила неверный диагноз, не проведя необходимую диагностику.

В суде было установлено, что данное обвинение соответствует действительности — диагностика не проводилась в полном объеме. Было возбуждено уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности, однако делу не был дан ход.

Эксперты посчитали, что мужчина умер из-за болезни, а не из-за действий фельдшера. В результате обвиняемый ограничился выговором.

Тем не менее, суд посчитал справедливым выплатить семье компенсацию, особенно в связи с тем, что у вдовы мужчины ухудшилось самочувствие и ее пришлось госпитализировать. В результате супруга получит 600 тыс. рублей, а каждый из ее детей — по 300 тыс. рублей.

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