Симоньян призвала россиян выйти после работы на два часа для помощи в производстве снарядов

0:50 Your browser does not support the audio element. Общество

Маргарита Симоньян рассказала, как граждане РФ могут помочь фронту преодолеть дефицит снарядов.

Фото: Мир тесен

Главред RT объяснила, что россияне должны взять себя в руки, чтобы помочь военнослужащим СВО справиться со снарядным голодом.

"Мы что, не готовы выйти после работы на 2 часа помочь? Если надо!" — предложила решение проблемы телеведущая.

Она рассказала, что военкоры говорят, что на СВО всё не очень в порядке.

Симоньян назвала снарядный голод болезнью, которая передаётся в России из поколения в поколение. Так было, по её словам, в войне 1812 года, в Крымской войне и в Первой мировой.

Ранее политолог Сергей Марков объяснил, почему в зоне СВО нет современных танков.

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