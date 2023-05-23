Маргарита Симоньян рассказала, как граждане РФ могут помочь фронту преодолеть дефицит снарядов.
Главред RT объяснила, что россияне должны взять себя в руки, чтобы помочь военнослужащим СВО справиться со снарядным голодом.
"Мы что, не готовы выйти после работы на 2 часа помочь? Если надо!" — предложила решение проблемы телеведущая.
Она рассказала, что военкоры говорят, что на СВО всё не очень в порядке.
Симоньян назвала снарядный голод болезнью, которая передаётся в России из поколения в поколение. Так было, по её словам, в войне 1812 года, в Крымской войне и в Первой мировой.
Ранее политолог Сергей Марков объяснил, почему в зоне СВО нет современных танков.
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В Сети опубликовали список российских представителей шоу-бизнеса, бизнесменов и политиков, которые причастны к спонсированию украинской армии.