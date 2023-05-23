Путин высказался об исторической несправедливости и заверил, что Россия не начинала войну

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Владимир Путин опроверг обвинения Запада в том, что Россия начала войну.

Фото: РБК

Президент России произнёс речь на церемонии вручения наград в Кремле. Российский лидер объяснил, что РФ старается с помощью СВО завершить войну, которую против нашей страны ведут враги.

"Нам говорят, что Россия начала войну. Нет, Россия с помощью СВО пытается прекратить эту войну против нашего народа, который в силу исторической несправедливости оказался за границами нашей Родины", — объяснил глава РФ.

Путин отметил, что в России обострились национальные чувства в момент, когда наша страна переживает тяжёлые времена.

Ранее Дмитрий Песков отметил, что атаки диверсантов на Белгородскую область вызывают глубокую озабоченность.

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