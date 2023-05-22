В Казани каждый десятый выпускник оказался медалистом

0:27 Your browser does not support the audio element. Общество

Начальник управления образования Казани объявил на деловом понедельнике, что каждый десятый выпускник казанских школ получает аттестат с отличием. Об этом сообщает издание inkazan.ru.

Фото: Fotodom. ru

Чиновник подчеркнул, что это высокий показатель уровня образования в городе. В настоящее время на золотую медаль претендуют 777 учащихся одиннадцатого класса, отметил он.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

КАК Я СДАЛА ЕГЭ 2022?