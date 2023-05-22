Начальник управления образования Казани объявил на деловом понедельнике, что каждый десятый выпускник казанских школ получает аттестат с отличием. Об этом сообщает издание inkazan.ru.
Чиновник подчеркнул, что это высокий показатель уровня образования в городе. В настоящее время на золотую медаль претендуют 777 учащихся одиннадцатого класса, отметил он.
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