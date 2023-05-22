Жители белгородских деревень рассказали о бесчинствах украинских диверсантов, прорвавшихся в Белгородскую область

1:14 Your browser does not support the audio element. Общество

Жители Грайворонского округа Белгородской области по-разному восприняли новость о попытке прорыва украинских диверсантов на территорию региона, пишет "МК".

Фото: Telegram-канал "Белгород-Медиа"

Кто-то из них запаниковал, особенно те, у кого есть дети, и уехал из села в безопасное место к родственникам, услышав звуки стрельбы.

Между тем журналисты напомнили, что официальной эвакуации власти не проводили, но некоторые местные жители всё-таки решили уехать на время в более безопасное место, потому что сами так посчитали нужным.

Один из жителей Белгорода, у которого в селе Козинка живут знакомые, рассказал, что украинские диверсанты вели себя варварски, разгромив местный магазин, забрав оттуда всё спиртное, а после этого пытаясь отбирать машины у сельчан, угрожая им оружием.

"Они (диверсанты) заехали на территорию России, в селе Козинка раздербанили магазин, вынесли спиртное. Отлавливали машины под дулом автомата, забирали машины…", — рассказал мужчина журналистам.

Другие белгородцы настроены более решительно, заверив, что в случае необходимости смогут дать отпор неприятелю и защитить своих близких.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.