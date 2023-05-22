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"Царьград": кремлёвский врач раскрыл главный секрет крепкого здоровья Путина

1:50
Общество

О секретном подходе к улучшению здоровья президента России Владимира Путина рассказывают самые невероятные истории. Но на самом деле всё оказывается гораздо проще. Бывший начальник Главного медицинского управления в Кремле Сергей Миронов, раскрыл основные принципы в беседе с телеканалом "Царьград".

"Царьград": кремлёвский врач раскрыл главный секрет крепкого здоровья Путина
Фото: kremlin.ru

Доктор рассказал о поразительной энергии, которой обладает Верховный главнокомандующий, и объяснил, каким образом это достигается. По его словам, нет никаких секретов.

Известно, что Путин активно занимается спортом, любит посещать баню, употребляет чай с мёдом, регулярно плавает, старается правильно питаться и избегать нервных перегрузок, отметил собеседник издания.

Последнее президенту хорошо удаётся, добавил врач. Было множество случаев, когда Владимира Владимировича пытались вывести из себя во время интервью и пресс-конференций. Отвечал он всегда шуткой или произносил остроумную реплику.

Иногда западные СМИ упоминают о наличии консилиума врачей, который постоянно находится в окружении Путина. Но все эти утверждения — чистая выдумка. Также является вымыслом информация о том, что президент регулярно принимает ванны с добавлением пантов маралов (рога оленей в период их ежегодного роста — прим. ред.), отметил Миронов.

Единственное, что можно сказать с уверенностью, — это то, что все контакты президента тщательно проверяются врачами. Люди, посещающие его резиденцию в Ново-Огарёве, проходят через систему санитарного контроля. Еда и вода, которые потребляет Путин, также проходят соответствующую проверку, заключил доктор.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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