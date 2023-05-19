Штрафы за незаконный сбор биометрии в РФ вырастут в пять раз

0:52 Your browser does not support the audio element. Общество

Российский политик Вячеслав Володин стал инициатором законопроекта с поправками в КоАП, по которому штрафы за незаконный сбор биометрических данных граждан РФ вырастут в пять раз.

Фото: freepik.com

Как сообщает argumenti.ru, работники банков рискуют заплатить от 100 до 200 тысяч рублей, а в случае повторного нарушения — до 500 тысяч, если будут заниматься сбором биометрии без согласия на то клиента. Сам банк будет оштрафован на сумму от 300 до 700 тысяч рублей. Рассматривать подобные дела будет Центробанк.

"Помимо этого, планируется ввести наказание за размещение без ведома гражданина его биометрии в Единой биометрической системе (ЕБС). В данный момент такой ответственности не существует", — пишет источник.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.