В России лишат права на амнистию дезертиров, мародёров и предателей

0:52 Your browser does not support the audio element. Общество

В России может быть введён запрет на амнистию для преступников, чьи правонарушения связаны с проведением спецоперации на Украине.

Фото: pixabay.com

Государство не должно забывать о гуманности, но поблажек тем, кто вредит Вооружённым силам РФ в сегодняшней тяжёлой ситуации, давать не стоит, уверен автор инициативы, депутат Госдумы РФ Сергей Колунов.

"Разумно задуматься над юридическим запретом амнистирования лиц, осуждённых за умышленное повреждение или уничтожение военной техники и имущества, государственную измену, мародёрство, дезертирство", — цитирует законодателя интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Парламентарий отметил, что подобные злодеяния являются преступлением против России и российских граждан, а значит совершившие их не достойны амнистии.

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