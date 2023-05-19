В России может быть введён запрет на амнистию для преступников, чьи правонарушения связаны с проведением спецоперации на Украине.
Государство не должно забывать о гуманности, но поблажек тем, кто вредит Вооружённым силам РФ в сегодняшней тяжёлой ситуации, давать не стоит, уверен автор инициативы, депутат Госдумы РФ Сергей Колунов.
"Разумно задуматься над юридическим запретом амнистирования лиц, осуждённых за умышленное повреждение или уничтожение военной техники и имущества, государственную измену, мародёрство, дезертирство", — цитирует законодателя интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Парламентарий отметил, что подобные злодеяния являются преступлением против России и российских граждан, а значит совершившие их не достойны амнистии.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
США ничего не имеют против поставок Украине истребителей F-16 другими странами.