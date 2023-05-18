Психолог объяснила, в каких случаях не стоит общаться с бывшими

1:18 Your browser does not support the audio element. Общество

В жизни случаются ситуации, когда общение с бывшими партнёрами может сделать человеку больно. О них рассказала семейный психолог Ольга Романив.

Фото: pixabay.com

Эксперт считает, что от контактов с бывшими следует отказаться в двух случаях, пишет Газета.Ru.

"Если разрыв отношений был связан с какими-то неприятными событиями, например изменой, обманом, проявлением физического или эмоционального насилия, то продолжение общения может быть вредным для вашего эмоционального и психологического состояния", — сказала Романив.

Также специалист посоветовала не общаться с прежним возлюбленным или возлюбленной, если вы до сих пор испытываете к нему или к ней чувства, и не можете смириться с вашим расставанием. В таком случае период "возвращения в нормальную жизнь" затянется, а вместо радости будет накатывать боль и разочарование.

Кроме того, пока продолжается общение с человеком, с которым вы уже расстались, нет шансов построить новые успешные отношения, напомнила психолог.

Также эксперт порекомендовала не ворошить прошлое и отказаться от общения с бывшим, если нынешний партнёр ревнует к нему, ведь это губительно сказывается на текущих отношениях.

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