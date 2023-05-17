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Священник Огнев назвал причину создания молитвы для поиска работы

0:55
Общество

Синод Русской Православной Церкви (РПЦ) утвердил молебное пение "по случаю поиска работы". Такую новость прокомментировал священник, клирик Александро-Невского храма в Балашихе и ведущий программы "Свете тихий" Дмитрий Огнев, отметив важность появления этого молебна.

Священник Огнев назвал причину создания молитвы для поиска работы
Фото: РИА Новости

"Даже ко мне неоднократно приходили и просили помолиться, потому что не могут найти или сменить работу. Новая молитва облегчает и священникам жизнь, потому что не надо ничего придумывать своего. Это будет востребовано среди прихожан".

Священник во время интервью "Радио 1" также напомнил людям не забывать молиться и благодарить Бога, так как именно молитвы помогают в жизни.

Напомним, что в тексте новой песни человек просит Господа Бога, чтобы дело его пошло бы ему во благо, а также чтобы труд людей принёс свои плоды.

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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