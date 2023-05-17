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В РПЦ создали молитву для поиска работы

0:49
Общество

Руководство Синода Русской православной церкви утвердило молитву "по случаю поиска работы". Официальный текст молебного пения размещён на официальном сайте РПЦ.

В РПЦ создали молитву для поиска работы
Фото: РБК

"Члены Синода постановили утвердить к общецерковному богослужебному употреблению молебное пение по случаю поиска работы".

Молитва помогает человеку найти своё дело, предназначение жизни, которое пошло бы во благо общественности. Также новое богослужебное пение настраивает людей на принесение в этот мир достойных плодов труда и просит верно исполнять заповеди и любить Бога.

Ранее стало известно о появлении моленного пения страстотерпцу царевичу Алексею (сыну последнего российского императора Николая II) о больных гемофилией.

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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