Слухи о том, что в Херсонской области побывал не Владимир Путин, а его двойник, прокомментировал подполковник ФСБ в отставке, вице-президент международной антитеррористической организации "Альфа" Алексей Филатов.
Ранее Дмитрий Песков ответил на слухи о том, что в зону проведения спецоперации на Украине ездил не Путин, а его двойник.
Филатов уверен, что двойников у президента РФ нет и никогда не было.
"Это его личное решение. Можете считать это инсайдерской информацией. Я уверен, что служба безопасности такие варианты планировала рассматривать, но он придерживается только такого — жизненного, наверное, принципа", — цитирует слова подполковника Общественная Служба Новостей.
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