Подполковник ФСБ ответил на заявления о двойниках Путина

0:49 Your browser does not support the audio element. Общество

Слухи о том, что в Херсонской области побывал не Владимир Путин, а его двойник, прокомментировал подполковник ФСБ в отставке, вице-президент международной антитеррористической организации "Альфа" Алексей Филатов.

Фото: РБК

Ранее Дмитрий Песков ответил на слухи о том, что в зону проведения спецоперации на Украине ездил не Путин, а его двойник.

Филатов уверен, что двойников у президента РФ нет и никогда не было.

"Это его личное решение. Можете считать это инсайдерской информацией. Я уверен, что служба безопасности такие варианты планировала рассматривать, но он придерживается только такого — жизненного, наверное, принципа", — цитирует слова подполковника Общественная Служба Новостей.

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Путин прилетел в Херсонскую и Луганскую области