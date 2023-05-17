Эксперт Гордеев объяснил, можно ли варить сосиски прямо в плёнке

0:56 Your browser does not support the audio element. Общество

Сосиски изготавливают в разных оболочках, некоторые из которых невозможно отделить от продукта. Однако натуральную и съедобную коллагеновую плёнку не стоит снимать перед варкой.

Фото: pixabay.com

"Искусственные и синтетические колбасные оболочки по показателям безопасности должны соответствовать требованиям, указанным в соответствующих законодательных документах. Сосиски в перед варкой, как правило, не очищают. Их едят прямо вместе с ними", — объяснил руководитель научного центра пищевых систем Дмитрий Гордеев в беседе с aif.ru.

Другие виды оболочек нельзя употреблять в пищу, но они не несут вреда неочищенному продукту при варке. Однако некоторые плёнки "прикипают" к сосиске из-за высокой температуры нагрева. После приготовления сосиску следует облить холодной водой, чтобы без труда снять оболочку.

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