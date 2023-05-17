Марков оценил новую эмблему выборов в РФ: Z не поставили

0:39 Your browser does not support the audio element. Общество

Политолог Сергей Марков отметил, что символика единого дня голосования в РФ перекликается с символом проведения спецоперации на Украине.

Фото: Телеграм-канал Сергея Маркова

Марков обратил внимание на то, что ЦИК России находится в тренде поддержки СВО, так как сделал одним из элементов эмблемы выборов губернаторов и депутатов субъектов федерации букву V.

"Компромиссное умеренной решение. Z не поставили. V поставили. Голосуйте за СВО!" — написал политолог в своём Telegram-канале.

Ранее Сергей Марков объяснил, почему в зоне СВО нет современных танков.

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