Политолог Сергей Марков отметил, что символика единого дня голосования в РФ перекликается с символом проведения спецоперации на Украине.
Марков обратил внимание на то, что ЦИК России находится в тренде поддержки СВО, так как сделал одним из элементов эмблемы выборов губернаторов и депутатов субъектов федерации букву V.
"Компромиссное умеренной решение. Z не поставили. V поставили. Голосуйте за СВО!" — написал политолог в своём Telegram-канале.
Ранее Сергей Марков объяснил, почему в зоне СВО нет современных танков.
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Рано утром 16 мая ВКС РФ нанесли самый массированный ракетный удар по военным и инфраструктурным объектам в столице Украины.