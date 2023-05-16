Кубок Губернатора по хоккею разыграли в Приморском крае

0:35 Your browser does not support the audio element. Общество

Команда Тихоокеанского флота одержала победу в краевом турнире по хоккею, который был посвящён Дню Победы. Глава Приморского края Олег Кожемяко вручил им главный трофей соревнований — Кубок Губернатора.

Фото: Pixabay

В финале моряки ТОФ играли против сотрудников прокуратуры, победили со счётом 3:2 и стали трёхкратными чемпионами краевого турнира. Третье место заняли полицейские.

"Мы сделаем так, чтобы такие турниры проходили чаще для разных возрастов", — цитирует слова губернатора zr.media.

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