Сибирские учёные написали письмо властям с предупреждением о грядущем крахе российской науки

1:06 Your browser does not support the audio element. Общество

Учёные из Сибири пожаловались на участившиеся случая обвинения научных сотрудников в госизмене. Они считают, что такой подход может привести к краху науки РФ.

Фото: Институт биофизики ФИЦ КНЦ СО РАН

Сотрудники Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН обеспокоены тем, что несколько их коллег были арестованы. Они утверждают, что госизмену правоохранительные органы увидели в том, что учёные выступали на международных конференциях и публиковали статьи в иностранных изданиях.

"Любая статья или доклад может стать причиной обвинений в государственной измене. То, за что нас сегодня награждают и ставят в пример другим, завтра становится причиной уголовного преследования", — гласит текст открытого письма представителей научного сообщества.

Учёные считают, что подобная практика тормозит развитие науки и отпугивает молодых людей от работы в данной сфере.

Ранее журналиста Ивана Сафронова приговорили к 22 годам колонии по делу о госизмене.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

ФСБ обвиняет 73-летнего физика в госизмене