Эксперты уверены, что гражданство РФ не является достаточной мотивацией для иностранных солдат вступить в ряды ВС РФ

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Эксперт в Международном институте гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер и эксперт в области безопасности Игорь Герасимов прокомментировали Pravda.Ru указ президента РФ Владимира Путина. Нововведение позволяет иностранным гражданам, заключившим в период проведения СВО контракты на прохождение военной службы в Вооружённых силах, получить гражданство РФ в упрощённом порядке.

Фото: ya.ru

Брутер заявил, что точная информация о количестве таких иностранцев остаётся закрытой и недоступной. Однако, по его мнению, их число может достигать нескольких тысяч. Он также отметил, что гражданство само по себе не является достаточной мотивацией для подписания контракта.

Брутер отметил, что предоставление возможности поучить гражданство по упрощённой схеме является одним из факторов, которые могут повлиять на решение иностранных граждан. Однако он подчеркнул, что это решение остаётся на их усмотрение, и они имеют право не воспользоваться данной возможностью.

Герасимов высказывает мнение, что само российское гражданство не является достаточной мотивацией для иностранных граждан, чтобы заключить контракт на службу. Он считает, что массовое привлечение иностранцев возможно через мобилизацию иностранцев, уже имеющих российское гражданство.

"На самом деле, я бы по-другому сделал: я бы призвал всех граждан, которые уже гражданство получили, но выходцев не из России, а из других союзных республик. И призывал уже по мобилизации таких граждан", — предложил Герасимов.

Герасимов сомневается в том, что российское гражданство само по себе является достаточной мотивацией для иностранных граждан, чтобы заключить контракт на участие в СВО. Эксперт считает, что необходимо изменить подход и разработать более привлекательные механизмы для привлечения иностранных граждан в российскую армию.

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