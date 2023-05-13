Врачей общей практики допустят к диагностике психических расстройств: помощь узким специалистам

0:59 Your browser does not support the audio element. Общество

В Министерстве здравоохранения разработали программы переподготовки ряда специалистов для того, чтобы диагностировать психологические заболевания у пациентов. Таким образом врачи общей практики и узкие специалисты смогут распознать у людей проблемы психики. Однако вопрос качества такой практики остаётся открытым.

Фото: thebrandywinecenter.com

Психолог Марсель Сультеев прокомментировал инициативу ведомства и сообщил, что если программа начнёт работу в полную силу, то она может принести свои плоды.

"Если будет основана на науке и необходимости психогигиены, о которой часто говорят на курсах медуниверситетов, то действующие психиатры действительно получат помощь", — сказал психолог в беседе с "360".

Сультеев отметил, что ранняя диагностика психологических заболеваний и различных расстройств может способствовать своевременному обращению к квалифицированному специалисту за помощью.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.