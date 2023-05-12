Для обвиняемой в присвоении имущества семьи актёра Алексея Баталова Наталье Дрожжиной прокурор запросил шесть лет лишения свободы.
Следствие считает действия Натальи Дрожжиной и её супруга юриста Михаила Цивина мошенническими. Их обвиняют в том, что они обманным образом завладели имуществом вдовы Алексея Баталова и его дочери с диагнозом ДЦП.
Резонансное дело, которое расследовалось несколько лет, вышло на финишную прямую.
По информации Замоскворецкого суда Москвы, прокурор потребовал приговорить Наталью Дрожжину к 6 годам тюрьмы.
Ранее сообщалось, что юриста Михаила Цивина отправили под арест по делу о хищении квартир семьи народного артиста СССР Алексея Баталова.
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