Обокравшей семью актёра Баталова Дрожжиной грозит шесть лет лишения свободы

0:49 Your browser does not support the audio element. Общество

Для обвиняемой в присвоении имущества семьи актёра Алексея Баталова Наталье Дрожжиной прокурор запросил шесть лет лишения свободы.

Фото: СКР

Следствие считает действия Натальи Дрожжиной и её супруга юриста Михаила Цивина мошенническими. Их обвиняют в том, что они обманным образом завладели имуществом вдовы Алексея Баталова и его дочери с диагнозом ДЦП.

Резонансное дело, которое расследовалось несколько лет, вышло на финишную прямую.

По информации Замоскворецкого суда Москвы, прокурор потребовал приговорить Наталью Дрожжину к 6 годам тюрьмы.

Ранее сообщалось, что юриста Михаила Цивина отправили под арест по делу о хищении квартир семьи народного артиста СССР Алексея Баталова.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Чем была известна актриса Наталья Дрожжина до обвинения в мошенничестве: второстепенные роли