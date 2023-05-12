Зять Сергея Шойгу блогер Алексей Столяров поделился видео, на котором он запечатлён на центральной площади Луганска, где прогремел взрыв.
Как сообщает Telegram-канал Mash, Блогер Алексей Столяров мог находиться в Луганске во время обстрела города.
Блогер разместил в своём микроблоге кадры с места, расположенного недалеко от точки удара.
Столяров позже заверил подписчиков, что с ним всё в порядке.
Ранее вокруг Алексея Столярова разгорелся скандал. Зятя министра обороны РФ обвинили в том, что он лайкает антивоенные посты Юрия Дудя*.
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