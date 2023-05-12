Зятя Шойгу заметили недалеко от места удара в Луганске

0:39 Your browser does not support the audio element. Общество

Зять Сергея Шойгу блогер Алексей Столяров поделился видео, на котором он запечатлён на центральной площади Луганска, где прогремел взрыв.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Как сообщает Telegram-канал Mash, Блогер Алексей Столяров мог находиться в Луганске во время обстрела города.

Блогер разместил в своём микроблоге кадры с места, расположенного недалеко от точки удара.

Столяров позже заверил подписчиков, что с ним всё в порядке.

Ранее вокруг Алексея Столярова разгорелся скандал. Зятя министра обороны РФ обвинили в том, что он лайкает антивоенные посты Юрия Дудя*.

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Блогер Алексей Столяров