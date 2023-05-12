Большинство жителей Тюменской области уверены, что за жуткими пожарами, полыхающими в регионе в этом году, стоят диверсанты.
Как пишет nashgorod.ru, жители региона, находящиеся под впечатлением фото- и видеоматериалов о лесных пожарах, активно ищут тех, кто в этом может быть виноват. А на то, что эти доказательства не являются достаточно убедительными, они не обращают внимания.
Например, самые популярные ролики были сняты в 2021 году, но на это мало кто обращает внимание. Также местных жителей беспокоят найденные в лесу небольшие кучки из веток, которые они принимают за "костровища".
Однако специалисты напоминают, что в большинстве случаев это — валежник, который собирают жители окрестных сёл и деревень, но не забирают с собой, потому что по закону этого делать нельзя. Однако потом возвращаются за ветками "по-тихому", когда в этом есть нужда.
"Поджог лесов — серьезная проблема, но винить в этом диверсантов без доказательств неверно. Нужно искать решения, а не искать виноватых", — считает часть тюменских пользователей.
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