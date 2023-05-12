Тюменцы сами пытаются искать виновников сильных лесных пожаров

1:13 Your browser does not support the audio element. Общество

Большинство жителей Тюменской области уверены, что за жуткими пожарами, полыхающими в регионе в этом году, стоят диверсанты.

Фото: ru.wikipedia.org/wiki/Лесной_пожар

Как пишет nashgorod.ru, жители региона, находящиеся под впечатлением фото- и видеоматериалов о лесных пожарах, активно ищут тех, кто в этом может быть виноват. А на то, что эти доказательства не являются достаточно убедительными, они не обращают внимания.

Например, самые популярные ролики были сняты в 2021 году, но на это мало кто обращает внимание. Также местных жителей беспокоят найденные в лесу небольшие кучки из веток, которые они принимают за "костровища".

Однако специалисты напоминают, что в большинстве случаев это — валежник, который собирают жители окрестных сёл и деревень, но не забирают с собой, потому что по закону этого делать нельзя. Однако потом возвращаются за ветками "по-тихому", когда в этом есть нужда.

"Поджог лесов — серьезная проблема, но винить в этом диверсантов без доказательств неверно. Нужно искать решения, а не искать виноватых", — считает часть тюменских пользователей.

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Угроза населённым пунктам от лесных пожаров в Тюменской области снята