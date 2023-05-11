Обманутые продавцы Wildberries устроили митинг и пошли на штурм офиса в Москве

1:12 Your browser does not support the audio element. Общество

В Москве продавцы Wildberries устроили новый митинг в бизнес-центре "Демидов" и снова пошли на штурм офиса. Об этом пишет Shot.

Фото: Газета.Ru

Продавцы утверждают, что маркетплейс списал с них огромные деньги за рекламу. Также сообщается, что в некоторых пунктах выдачи Wildberries не проходит оплата заказов. Покупатели не могут оплатить товары ни наличкой, ни картами. Возможно, это связано с сегодняшним скандалом.

Сегодня «Вайлдберриз» заявил, что внутри компании был мошенник-айтишник, который якобы организовал серую схему продажи рекламы, по которой компания не получала прибыль, а он зарабатывал деньги сам.

Представители маркетплейса написали заявление в полицию, а также предупредили продавцов, воспользовавшихся этой схемой, что им нужно будет оплатить услуги рекламы в полном объёме (судя по заявлению «ВБ», таких набралось 300 человек). Сегодня у них списали деньги. Для людей это стало полной неожиданностью и они пришли за разъяснениями в офис компании.

Люди требуют вернуть им деньги, а уже потом разговаривать.

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