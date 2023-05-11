Смольянинова* и Арестовича** в России признали террористами и экстремистами

0:52 Your browser does not support the audio element. Общество

Актёр Артур Смольянинов* и украинский военный аналитик Алексей Арестович пополнили список террористов и экстремистов.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Росфинмониторинг признал Смольянинова* и Арестовича** террористами и экстремистами.

Актёр Артур Смольянинов* в проекте "Гражданин поэт" за рубежом читает антивоенные стихи и активно выступает против российской власти.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 13.01.2023. Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс актёра в российский реестр террористов и экстремистов.

** росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.

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