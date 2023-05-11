В Западной Европе всё чаще нападают на людей, говорящих по-русски

0:59 Your browser does not support the audio element. Общество

В странах Западной Европы физическому насилию и дискриминации подвергаются не только граждане России, но говорящие на русском языке украинцы, а также прибалты. Об этом сообщил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека Григорий Лукьянцев.

Фото: https://wirtualnynowydwor.pl

В ходе своего выступления на Петербургском международном юридическом форуме Лукьянцев сообщил об инциденте, произошедшем в одном из прибалтийских городов. По его словам, несколько украинцев избили пенсионера, после того как он сделал им замечание на русском языке, попросив не шуметь. При этом ранее выходцы из Украины не поняли его просьбу на латышском языке, сказал Лукьянцев.

"Совершенно очевидно, что жертвами этой русофобии, этой вакханалии, являются все те, кто используют русский язык, кто в той или иной мере ассоциируют себя с русским миром", — подчеркнул дипломат в интервью РИА "Новости".

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