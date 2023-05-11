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Жительница Санкт-Петербурга перепутала жирную чайку с беспилотником и вызвала полицию

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Общество

Российские журналисты сообщили, что в Санкт-Петербурге женщина перепутала жирную чайку с беспилотником. Гражданка рассказала о своих подозрениях силовикам.

Жительница Санкт-Петербурга перепутала жирную чайку с беспилотником и вызвала полицию
Фото: Splash/ All Over

Об инциденте написали в "Фонтанке". По данным СМИ, жительница Санкт-Петербурга предупредила полицейских об аппарате, который летает над Южно-Приморским парком. Выяснилось, что речь шла о белой птице.

Ранее в Тюменской области женщины-патрульные приняли путешественника в лесу за диверсанта, который организовывает пожары. Россиянки связали мужчину и приковали его к дереву. 

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Беспилотный летательный аппарат
Автор Евгения Васильева
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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