Жительница Санкт-Петербурга перепутала жирную чайку с беспилотником и вызвала полицию

0:39 Your browser does not support the audio element. Общество

Российские журналисты сообщили, что в Санкт-Петербурге женщина перепутала жирную чайку с беспилотником. Гражданка рассказала о своих подозрениях силовикам.

Фото: Splash/ All Over

Об инциденте написали в "Фонтанке". По данным СМИ, жительница Санкт-Петербурга предупредила полицейских об аппарате, который летает над Южно-Приморским парком. Выяснилось, что речь шла о белой птице.

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