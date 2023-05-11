Социальная сеть "Одноклассники" презентовала уникальную фотовитрину с технологиями машинного обучения, которая станет единой точкой входа для просмотра, создания и редактирования визуального контента.
Как сообщили в пресс-службе ОК, в разделе "Фото" пользователи обнаружат свои архивные снимки и смогут опубликовать свежие фотографии.
Благодаря новым технологиям россияне будут часто радовать подписчиков разнообразным контентом.
Так, с помощью функции "Подборка фотографий" авторы оперативно найдут снимки с одинаковой датой или геолокацией. Эти фото впоследствии можно добавить на свою страничку. Данная функция уже появилась в приложении "Одноклассников" на Android и вскоре будет доступна на iOS.
Помимо этого, в ОК начал работать сервис "Новый образ", позволяющий гражданам РФ представить себя в образе популярных артистов и звёзд. Также в соцсети теперь есть функция создания цифровых фотокниг и видеоклипов.
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