"Одноклассники" запустили фотовитрину с технологиями машинного обучения

Социальная сеть "Одноклассники" презентовала уникальную фотовитрину с технологиями машинного обучения, которая станет единой точкой входа для просмотра, создания и редактирования визуального контента.

Фото: Одноклассники / ok.ru

Как сообщили в пресс-службе ОК, в разделе "Фото" пользователи обнаружат свои архивные снимки и смогут опубликовать свежие фотографии.

Благодаря новым технологиям россияне будут часто радовать подписчиков разнообразным контентом.

Так, с помощью функции "Подборка фотографий" авторы оперативно найдут снимки с одинаковой датой или геолокацией. Эти фото впоследствии можно добавить на свою страничку. Данная функция уже появилась в приложении "Одноклассников" на Android и вскоре будет доступна на iOS.

Помимо этого, в ОК начал работать сервис "Новый образ", позволяющий гражданам РФ представить себя в образе популярных артистов и звёзд. Также в соцсети теперь есть функция создания цифровых фотокниг и видеоклипов.