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Финансист Коган озвучил вопрос, которого боятся все телефонные мошенники

1:13
Общество

Простой человек может понять, что ему звонят телефонные мошенники, а не правоохранители или сотрудники финансовых структур, с помощью единственного вопроса, рассказал Pravda.Ru финансист в Высшей школе экономики Евгений Коган.

Финансист Коган озвучил вопрос, которого боятся все телефонные мошенники
Фото: ya.ru

"Мой совет очень простой: если вам звонят сотрудники правоохранительных органов — попросите их представиться и спросите, как вы можете им перезвонить", — пояснил эксперт.

Такой вопрос, отметил он, не станет неожиданностью для полицейского или представителя банка, а преступник начнет изворачиваться, чем себя выдаст.

К тому же, подчеркнул Коган, следственные органы никогда не опрашивают потерпевших или подозреваемых по телефону, а всегда приглашают к себе повесткой. Также и сотрудники Центробанка, добавил он, никогда не звонят простым россиянам.

"Центральный банк — это банк банков, это регулирующий орган. Звонок сотрудника call-центра Центробанка простому россиянину — это абсолютный бред", — резюмировал финансист.

Ранее правоохранители предупредили россиян о новом способе мошенников похищать деньги у пожилых людей.

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Просто и понятно о том, что отвечать телефонным мошенникам
Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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