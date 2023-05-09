Военкор Сладков отметил три важных момента на Параде Победы в Москве

1:00 Your browser does not support the audio element. Общество

Военный журналист Александр Сладков, который присутствовал сегодня на Параде Победы в Москве, рассказал, что выделил три важных момента.

Фото: Вадим Савицкий

Первое, по мнению репортёра, — это то, что президент РФ Владимир Путин отметил вклад Китая, США и Англии в борьбу с фашизмом в прошлом веке и упомянул войну с фашизмом сегодня, указав именно на Запад, как на противника.

Второе — то, что на параде участвовал из танков только Т-34. При этом были средства ПВО, а самой большой была группа ядерных "Ярсов".

"Намёк? Если он, то весьма конкретный", — написал военкор в своём Telegram-канале.

Третье — через всё большое выступление Путина прошла тема необходимой победы в специальной военной операции, заключил Сладков.

Ранее депутат Госдумы Виктор Заварзин объяснил, почему на параде был только один танк — советский Т-34.

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