Военный журналист Александр Сладков, который присутствовал сегодня на Параде Победы в Москве, рассказал, что выделил три важных момента.
Первое, по мнению репортёра, — это то, что президент РФ Владимир Путин отметил вклад Китая, США и Англии в борьбу с фашизмом в прошлом веке и упомянул войну с фашизмом сегодня, указав именно на Запад, как на противника.
Второе — то, что на параде участвовал из танков только Т-34. При этом были средства ПВО, а самой большой была группа ядерных "Ярсов".
"Намёк? Если он, то весьма конкретный", — написал военкор в своём Telegram-канале.
Третье — через всё большое выступление Путина прошла тема необходимой победы в специальной военной операции, заключил Сладков.
Ранее депутат Госдумы Виктор Заварзин объяснил, почему на параде был только один танк — советский Т-34.
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