Маргарита Симоньян пригрозила уходом в случае, если Алла Пугачёва и Максим Галкин* вернутся в Россию.
Главред RT назвала народную артистку СССР и её супруга "шушерой". Она опасается, что этим людям позволят вернуться в РФ. Они, по мнению телеведущей, начнут устраивать в стране балаган.
При таком развитии событий Симоньян пообещала уйти.
"Это будет оскорбление, которое я не смогу снести", — объяснила журналистка.
Ранее политолог Сергей Марков высказался о поцелуе Дмитрием Песковым руки Пугачёвой.
*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
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