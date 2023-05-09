Симоньян о возвращении Пугачёвой и Галкина* в Россию: "Оскорбление, которое я не смогу снести"

0:47 Your browser does not support the audio element. Общество

Маргарита Симоньян пригрозила уходом в случае, если Алла Пугачёва и Максим Галкин* вернутся в Россию.

Фото: secretmag.ru

Главред RT назвала народную артистку СССР и её супруга "шушерой". Она опасается, что этим людям позволят вернуться в РФ. Они, по мнению телеведущей, начнут устраивать в стране балаган.

При таком развитии событий Симоньян пообещала уйти.

"Это будет оскорбление, которое я не смогу снести", — объяснила журналистка.

Ранее политолог Сергей Марков высказался о поцелуе Дмитрием Песковым руки Пугачёвой.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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