Стало известно о состоянии писателя Захара Прилепина, автомобиль которого подорвали в Нижнем Новгороде.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на силовое ведомство, подвергшийся покушению сопредседателя партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" Захар Прилепин получил переломы и сотрясение мозга.
Ранее жена писателя рассказала о состоянии супруга.
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