РИА Новости: Прилепин получил переломы и сотрясение мозга в результате взрыва

0:25 Your browser does not support the audio element. Общество

Стало известно о состоянии писателя Захара Прилепина, автомобиль которого подорвали в Нижнем Новгороде.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на силовое ведомство, подвергшийся покушению сопредседателя партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" Захар Прилепин получил переломы и сотрясение мозга.

Ранее жена писателя рассказала о состоянии супруга.

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Взорван автомобиль с Захаром Прилепиным