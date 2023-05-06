Эксперт Евстифеев: настал подходящий момент для покупки иностранной валюты к летнему отпуску

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Настало подходящее время для покупки евро и долларов в преддверии предстоящих летних отпусков. Курсы иностранных валют выглядят сейчас нейтрально, и их стремительные изменения в ближайшее время не ожидаются. РИА Новости пишет об этом со ссылкой на аналитика Владимира Евстифеева.

Фото: Svancara Petr/CTK

По его словам, в обозримой перспективе ситуация на рынке валют будет оставаться прежней. По прогнозам эксперта, летом курсы будут выглядеть следующим образом: от 77 до 82 рублей за доллар, от 84 до 90 рублей за евро и от 11,15 до 11,8 рубля за юань.

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