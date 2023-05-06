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Программу "Гектар в Арктике" в Карелии расширят на две тысячи гектаров

0:59
Общество

Заместитель премьер-министра Карелии по экономическим вопросам Дмитрий Родионов сообщил о расширении программы "Гектар в Арктике" на новые территории. Соответствующий законопроект уже согласован в Общественном Совете Арктической зоны Российской Федерации и готовится к внесению в ЗС региона.

Программу "Гектар в Арктике" в Карелии расширят на две тысячи гектаров
Фото: pixabay.com

Изменения предусматривают включение новых территорий в программу "Гектар в Арктике" за счёт земель, которые не являются лесным фондом и имеют общую площадь две тысячи гектаров. Граждане заинтересованы в получении участков в арктических районах Карелии. Уже принято более 700 положительных решений о предоставлении земель, передаёт karelinform.ru.

По мнению Родионова, предлагаемые изменения позволят большему количеству граждан получить участки в безвозмездное пользование и реализовать свои планы по строительству домов, развитию туризма и сельскому хозяйству.

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Гектар в Арктике. Пробую оформить через сайт участок в Карелии
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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