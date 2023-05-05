Столичные школьницы забрали золото на математической олимпиаде для девушек

1:01 Your browser does not support the audio element. Общество

Московские школьницы победили на Европейской математической олимпиаде для девушек (European Girls' Mathematical Olympiad — EGMO). Золотые медали получили Наталия Ленская из школы № 2086, Виктория Факанова из лицея "Вторая школа" и Ралина Юсупова из школы Центра педагогического мастерства. Ученицы выполнили индивидуальные задания дистанционно в течение двух дней.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Олимпиада состояла из двух этапов. Участие в турнире принимали команды из 54 стран. Цель такого состязания — раскрывать математические таланты.

EGMO — международная олимпиада по математике для девочек, интересующихся наукой. В России для представления страны на этом конкурсе приглашают учениц из числа победителей и призеров финала всероссийской олимпиады за предыдущие годы. Кроме того, школьницы должны пройти дополнительные отборочные туры.