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Самокатчиков загонят в парки и скверы

0:36
Общество

Глава СКР РФ Александр Бастрыкин поддержал предложение Совфеда о запрете использования электросамокатов на городских улицах, за исключением специально оборудованных мест.

Самокатчиков загонят в парки и скверы
Фото: https://www.busyboo.com/

Помимо этого, Бастрыкин поддержал предложение обязать компании, предоставляющие аренду электросамокатов, ограничить их максимальную скорость, чтобы уменьшить количество травм.

Глава СКР выразил мнение, что также необходимо проработать меры ответственности для сервисов аренды электросамокатов в случае несоблюдения данных условий.

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Автор Максим Попов
Максим Попов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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