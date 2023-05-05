Самокатчиков загонят в парки и скверы

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Глава СКР РФ Александр Бастрыкин поддержал предложение Совфеда о запрете использования электросамокатов на городских улицах, за исключением специально оборудованных мест.

Фото: https://www.busyboo.com/

Помимо этого, Бастрыкин поддержал предложение обязать компании, предоставляющие аренду электросамокатов, ограничить их максимальную скорость, чтобы уменьшить количество травм.

Глава СКР выразил мнение, что также необходимо проработать меры ответственности для сервисов аренды электросамокатов в случае несоблюдения данных условий.

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