В Перми больше не будут устанавливать таблички в память о жертвах политических репрессий

1:08 Your browser does not support the audio element. Общество

В Пермском крае прекращают устанавливать таблички "Последнего адреса", посвящённые памяти жертв политических репрессий.

Фото: википедия

В последнее время все чаще организаторы проекта "Последний адрес" подвергаются преследованиям со стороны силовиков.

Ранее сообщалось, как в Советском Союзе боролись с иноагентами.

Как сообщает издание properm.ru, активист Роберт Латыпов покинул проект летом 2022 года после того, как его обвинили в дискредитации российской армии. Ему стали поступать угрозы. Памятные таблички стали пропадать с жилых домов. Их часто закрашивают. Правоохранительные органы на заявления об актах вандализма почти не реагирует.

Всего в Пермском крае с 2015 года на домах появились 55 табличек с именами реабилитированных людей. Первый памятный знак бы установлен на фасаде дома по ул. Адмирала Ушакова, 26 в память о Владимире Бушуеве, которого арестовали в период "большого террора".

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