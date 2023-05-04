В Госдуме предложили официально праздновать взятие Мариуполя, Соледара и Артёмовска

0:36 Your browser does not support the audio element. Общество

Члены Госдумы Джамаладин Гасанов и Яна Лантратова выступили за празднование взятия под контроль Мариуполя, Соледара и Артёмовска (Бахмута).

Фото: redstar.ru

"Такие победы необходимо отмечать в календаре", — подчеркнул парламентарий, слова которого передаёт интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Однако Гасанов сказал, что эту тему необходимо обсудить с россиянами. Как заявила Лантратова, победы Вооружённых сил Российской Федерации, взятие крупных населённых пунктов позволили провести референдум и присоединить регионы к стране.

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