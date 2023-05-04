Сводные отряды ФМБА провели медосмотр жителей Энергодара и сотрудников ЗАЭС

2:02 Your browser does not support the audio element. Общество

Мобильные медицинские отряды ФМБА России провели профилактические осмотры и диспансеризацию жителей Энергодара, в том числе работников Запорожской атомной станции и всех желающих, включая взрослых и детей. С начала декабря 2022 года специалисты ФМБА осмотрели более 11 тысяч жителей Энергодара, а только в апреле 2023 года – более 3 000, сообщает пресс-служба ЗАЭС.

Фото: Пресс-служба Запорожской АЭС.

45 человек получили направление на консультацию в клиники Агентства, а 118 были направлены на госпитализацию. Большинство людей, приходивших в апреле, были на повторных приемах для коррекционной терапии и врачебного наблюдения.

В ходе медосмотров с декабря 2022 года было выявлено, что нарушение зрения и болезни глаз являются наиболее распространенными заболеваниями. Более 150 пациентов старшего возраста получили направления на дальнейшее обследование в медицинские центры ФМБА России по профилю «офтальмология». Еще 125 направлений были выписаны хирургом, 33 – неврологом и 29 – терапевтом.

Сводные мобильные медицинские отряды были сформированы по поручению руководителя Федерального медико-биологического агентства Вероники Скворцовой в декабре 2022 года. Они провели внеочередные медицинские осмотры работников критически важных должностей, влияющих на безопасную работу Запорожской АЭС, а также диспансеризацию взрослого и детского населения города Энергодара Запорожской области. В составе сводных отрядов были терапевты, анестезиологи, оториноларингологи, хирурги, офтальмологи, педиатры, детские хирурги, детские кардиологи, детские психиатры и другие специалисты.