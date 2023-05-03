Дарья Трепова, обвиняемая в совершении теракта в кафе в Петербурге, жертвой которого стал военкор Владлен Татарский, дала первое после происшествия интервью. Его опубликовал Telegram-канал "Ротонда".
По словам Треповой, она "безумно" жалеет о произошедшем и планирует организовать сбор средств для пострадавших в результате теракта. Она призналась, что сама осталась в живых "чисто случайно".
Трепина сообщила, что после взрыва в кафе сразу написала своей маме, так как понимала, что следственные органы придут к ней с проверками. Исполнительница теракта призналась, что после увиденной видеозаписи штурма квартиры ей было "ужасно стыдно". Поговорить с матерью после этого Треповой не удалось, хотя сотрудники Следственного комитета предоставляли такую возможность. Женщина на звонок не ответила.
Трепова рассказала, что ей было непросто оставаться в первые дни одной. Её не устраивали условия в камере, где не было книг и запрещалось спать днём.
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