Обвиняемая в убийстве военкора Татарского Дарья Трепова дала первое интервью

1:06 Your browser does not support the audio element. Общество

Дарья Трепова, обвиняемая в совершении теракта в кафе в Петербурге, жертвой которого стал военкор Владлен Татарский, дала первое после происшествия интервью. Его опубликовал Telegram-канал "Ротонда".

Фото: https://t.me/bazabazon/16721

По словам Треповой, она "безумно" жалеет о произошедшем и планирует организовать сбор средств для пострадавших в результате теракта. Она призналась, что сама осталась в живых "чисто случайно".

Трепина сообщила, что после взрыва в кафе сразу написала своей маме, так как понимала, что следственные органы придут к ней с проверками. Исполнительница теракта призналась, что после увиденной видеозаписи штурма квартиры ей было "ужасно стыдно". Поговорить с матерью после этого Треповой не удалось, хотя сотрудники Следственного комитета предоставляли такую возможность. Женщина на звонок не ответила.

Трепова рассказала, что ей было непросто оставаться в первые дни одной. Её не устраивали условия в камере, где не было книг и запрещалось спать днём.

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Кто такая Дарья Трепова, которую задержали за убийство Татарского