В подвергшемся атаке дронов Сенатском дворце находится кремлёвская квартира Путина

0:58 Your browser does not support the audio element. Общество

В Сенатском дворце Кремля, купол которого воспламенился из-за атаки беспилотника, располагаются рабочие кабинеты Владимира Путина и его кремлёвская квартира.

Фото: Вадим Савицкий

По информации Telegram-канала Faridaily, Сенатский дворец в Кремле принято называть первым корпусом.

"В этом здании находится большинство рабочих помещений, которые использует Путин и его администрация", — гласит пост канала.

Сообщается также, что заседание Совбеза РФ перед началом СВО состоялось именно в Купольном зале Сенатского дворца.

Авторы Telegram-канала предположили, что покушением на президента РФ атака дронов на Кремль была названа именно потому, что в Сенатском дворце находится кремлёвская квартира Владимира Путина.

Ранее Дмитрий Песков объяснил, что российский лидер в момент удара беспилотника работал в своей резиденции в Ново-Огарёве.

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Атака на Путина