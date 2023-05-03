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В подвергшемся атаке дронов Сенатском дворце находится кремлёвская квартира Путина

0:58
Общество

В Сенатском дворце Кремля, купол которого воспламенился из-за атаки беспилотника, располагаются рабочие кабинеты Владимира Путина и его кремлёвская квартира.

В подвергшемся атаке дронов Сенатском дворце находится кремлёвская квартира Путина
Фото: Вадим Савицкий

По информации Telegram-канала Faridaily, Сенатский дворец в Кремле принято называть первым корпусом.

"В этом здании находится большинство рабочих помещений, которые использует Путин и его администрация", — гласит пост канала.

Сообщается также, что заседание Совбеза РФ перед началом СВО состоялось именно в Купольном зале Сенатского дворца.

Авторы Telegram-канала предположили, что покушением на президента РФ атака дронов на Кремль была названа именно потому, что в Сенатском дворце находится кремлёвская квартира Владимира Путина.

Ранее Дмитрий Песков объяснил, что российский лидер в момент удара беспилотника работал в своей резиденции в Ново-Огарёве.

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Атака на Путина
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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