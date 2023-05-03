Собчак об атаке дронов на Кремль: Недвижимость на Рублёвке рядом с Ново-Огарёво резко подешевела

0:43 Your browser does not support the audio element. Общество

Ксения Собчак прокомментировала слова Дмитрия Пескова о местонахождении Владимира Путина в момент атаки дронов на Кремль.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ заверил, что Владимира Путина не было в Кремле в тот момент, когда здание подверглось атаке беспилотников. Песков объяснил, что глава РФ работает сегодня в своей резиденции в Ново-Огарёво.

В ответ на заявление представителя Кремля Ксения Собчак сообщила о снижении цены на дома в престижных районах Москвы и Подмосковья.

"А вот так недвижимость на Рублёвке рядом с Ново-Огарёво резко подешевела", — написала журналистка в своём Telegram-канале.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Момент атаки дрона над Московским Кремлем