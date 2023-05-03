Ксения Собчак прокомментировала слова Дмитрия Пескова о местонахождении Владимира Путина в момент атаки дронов на Кремль.
Пресс-секретарь президента РФ заверил, что Владимира Путина не было в Кремле в тот момент, когда здание подверглось атаке беспилотников. Песков объяснил, что глава РФ работает сегодня в своей резиденции в Ново-Огарёво.
В ответ на заявление представителя Кремля Ксения Собчак сообщила о снижении цены на дома в престижных районах Москвы и Подмосковья.
"А вот так недвижимость на Рублёвке рядом с Ново-Огарёво резко подешевела", — написала журналистка в своём Telegram-канале.
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