В Хакасии взрослый мужчина заставил ребёнка прилюдно встать на колени

0:58 Your browser does not support the audio element. Общество

В Хакасии взрослый мужчина заставил десятилетнего мальчика встать на колени и извиняться перед его дочерью за невинную выходку с велосипедом.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

По словам матери пострадавшего, на детской площадке ее сын сел на чужой велосипед с неисправными тормозами. Затем он случайно столкнулся с девочкой, которая тут же связалась со своим отцом по телефону. Тот приехал на место и начал "воспитывать" ребенка. На видео, которое сняли очевидцы происшествия, видно, как мужчина сначала спорит с мальчиком, а затем заставляет его стать на колени перед своей дочерью.

"Ребенок здорово испугался, теперь он боится ходить в школу", — отметила мать мальчика в интервью newkhakasiya. online.

Факт инцидента зарегистрировали в дежурной части по Усть-Абаканскому району. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой примут процессуальное решение.

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